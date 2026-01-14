Conoce a los golfistas que competirán por la República Dominicana en el LAAC 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana estará representada por cuatro golfistas en la 11ª edición del Latin American Amateur Championship (LAAC), que tomará lugar del 15 al 18 de enero del 2026 en el Lima Golf Club de Lima, Perú.

Basado en su lugar en el Ranking Mundial Amateur de Golf (WAGR, según sus siglas en inglés), los golfistas Rhadamés Peña, Rodrigo Huerta, Enrique Valverde Asmar y Juan Cayro Delgado representarán el país en el torneo amateur de golf fundado por el Masters, The R&A y la USGA.

Peña ya ha jugado este importante evento en las ediciones del 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 y 2025, mientras que para Huerta será su tercera experiencia en el torneo que reúne a participantes de alrededor de países en un “field” de 108 jugadores. Delgado ha visto acción en el LAAC en 2019, 2020, 2022 y 2023. De su lado, Valverde Asmar lo jugó en 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.

Información General

Fecha: 15 al 18 de enero de 2026

Sede: Lima Golf Club | Lima, Perú

Field: 108 jugadores en representación de 29 países y territorios

Dominicanos en cancha: Rhadamés Peña, Rodrigo Huerta, Juan Cayro Delgado y Enrique Valverde Asmar

El campeón recibirá: Medalla de Oro; una invitación al Masters Tournament 2026; exenciones para The 154th Open en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills

Datos del Field

Veintinueve participantes debutarán en el Latin America Amateur Championship

Principales jugadores (según el World Amateur Golf Ranking): Gabriel Palacios, de Guatemala (N.º 26); Andrey Xavier (N.º 42) y Hérik Machado (N.º 79), de Brasil; José Luis Montaño (N.º 62) y Flavio Sameja (N.º 88), de Bolivia; Carlos Ardila, de Colombia (N.º 66); Carlos Astiazarán, de México (N.º 83); y Segundo Oliva Pinto, de Argentina (N.º 86)

Jugadores de cinco países han conquistado títulos en las diez ediciones del campeonato: Argentina, Islas Caimán, Chile, Costa Rica y México

La edad de los participantes oscilan entre los 13 y los 54 años

Sesenta y seis jugadores compitieron en 2025 en Argentina; los más destacados son: Patrick Sparks, de Perú (subcampeón), Gerardo Gómez, de México (T3), Palacios (T3) y Oliva Pinto (T3)

Campeones anteriores: Aaron Jarvis, de Islas Caimán (2022)

Información del Campo

Lima Golf Club | Par 35-35—70, 6.804 yardas

El Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría construidos durante el último siglo desde la fundación del club en 1924. Ha sido sede de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America 2024. Es uno de los campos más antiguos del Perú y fue rediseñado en 2018 por Mackenzie & Ebert.

Transmisión Televisiva

La cobertura del campeonato incluirá tres horas de transmisión en vivo durante cada ronda de competencia (de 2:00 a 5:00 p.m., hora local, jueves y viernes; y de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., hora local, sábado y domingo). Entre las emisoras internacionales se encuentran ESPN (Latinoamérica y Estados Unidos), Fox Sports (Australia), Sky Sports (Reino Unido), SPOTV (Pan-Asia), SuperSport (África) y TSN (Canadá).

El equipo de comentaristas estará integrado por Rich Lerner como conductor, Andy North como analista, Steve Burkowski y Emilia Doran como reporteros en el campo, y John Sutcliffe a cargo de las entrevistas. Además de las transmisiones alrededor del mundo, toda la cobertura se podrá ver en simultáneo en la página oficial LAACgolf.com, que también ofrecerá contenido exclusivo en video y editorial durante todo el campeonato.

Historia del Latin America Amateur Championship

En 2014, el Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron la creación del Latin America Amateur Championship con el objetivo de seguir desarrollando el golf amateur en la región, especialmente en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe.

El field está compuesto cada año por los mejores golfistas amateurs masculinos de América Latina, en representación de los 29 países y territorios reconocidos por el COI que son miembros actuales de la Federación Internacional de Golf. Entre los jugadores destacados que han jugado el LAAC se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz, el argentino Alejandro Tosti; y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último campeón de la edición 2018.

Socios del Campeonato

Los orgullosos socios del Latin America Amateur Championship incluyen a: 3M, AT&T, Bank of America, Delta, Mercedes-Benz, PwC y UPS. Los socios de scoring son IBM y Rolex.