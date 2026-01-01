Logros del 2025
La República Dominicana se posiciona como líder regional en seguridad ambiental con SENPA
El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), órgano especializado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la dirección operativa de las Fuerzas Armadas, alcanzó durante el año 2025 avances significativos en cooperación, articulación y posicionamiento internacional, consolidándose como un referente regional en la lucha contra los delitos medioambientales.
Durante este período, la institución amplió su participación en escenarios multilaterales, operaciones internacionales de alto nivel y programas de formación especializada, fortaleciendo su capacidad técnica y operativa para enfrentar amenazas ambientales transnacionales.
Capacitación y fortalecimiento técnico-operacional
En 2025, el SENPA capacitó a diez miembros de su personal a través de cinco programas formativos internacionales desarrollados junto a organismos multilaterales de prestigio. Estas acciones elevaron los estándares de especialización en áreas como incendios forestales, minería ilegal, delitos transnacionales, tala ilegal y buenas prácticas operativas.
Entre las actividades más relevantes destacan:
- Participación en la Asamblea General de la Red Jaguar, en Cartagena, Colombia.
- Intervención en la XII Actividad Especializada de Medio Ambiente de la CFAC, en Nicaragua.
- Entrenamiento en investigación operativa de delitos ambientales impartido por el SEPRONA de la Guardia Civil de España y la AECID, en Guatemala.
- Capacitación en tala ilegal y tráfico de madera, en Manaos, Brasil.
- Formación en gestión ambiental y forestal en el marco de la CFAC, en Nicaragua.
- Participación en el proyecto de vigilancia marítima y control de la pesca ilegal, en Ecuador.
Proyección institucional y representación internacional
El SENPA incrementó su presencia en espacios de coordinación y cooperación internacional, fortaleciendo vínculos estratégicos con organismos especializados. Entre las participaciones más destacadas figuran:
- Reunión plenaria de la Operación Global CUSTOS VIRIDIS (INTERPOL–EUROPOL).
- Reuniones técnicas nacionales e internacionales sobre la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS-ARD).
- Encuentros con expertos del proyecto Apoyo a la Acción Temprana del Marco Global de Biodiversidad.
- Participación activa en la Subcomisión Técnica de Medio Ambiente de la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia.
- Reunión post-operacional de Madre Tierra VII, en El Salvador.
Participación operativa internacional
El SENPA consolidó su rol como actor operativo en iniciativas globales contra los delitos ambientales, integrándose formalmente a la Operación Madre Tierra VII y participando en su planificación, ejecución y seguimiento. Asimismo:
- Remitió el Plan Regional de la operación para su validación institucional.
- Se vinculó oficialmente a la Operación THUNDER 2025, liderada por INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas.
- Mantuvo participación continua en reuniones técnicas y procesos de retroalimentación operativa.
Resultados nacionales en la Operación THUNDER 2025
En el marco de la Operación THUNDER 2025, la República Dominicana —a través del SENPA, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Medio Ambiente— registró 90 detenciones por delitos vinculados a la tala ilegal, contribuyendo de manera directa a los resultados globales de esta iniciativa orientada a combatir el tráfico ilícito de flora, fauna y recursos forestales.
Hito estratégico: sede de la Asamblea General de la Red Jaguar 2026
Como reconocimiento a su desempeño y liderazgo regional, el SENPA fue seleccionado como institución anfitriona de la Asamblea General de la Red Jaguar 2026, a celebrarse en junio en la República Dominicana.
La Red Jaguar agrupa instituciones especializadas de América Latina y Europa dedicadas a la prevención, investigación y combate de los delitos medioambientales, constituyéndose en una de las principales plataformas internacionales de cooperación policial y ambiental.
Esta designación posiciona al SENPA y al país como líderes regionales en seguridad ambiental y refuerza la confianza de los organismos internacionales en las capacidades dominicanas.
Impacto estratégico
Las acciones desarrolladas durante el 2025 permitieron:
- Elevar los estándares técnicos y operativos del personal.
- Integrar al SENPA a redes policiales y ambientales de alcance internacional.
- Posicionar al país en plataformas multilaterales de seguridad ecológica.
- Ampliar la cooperación con organismos especializados y aliados regionales.
- Reforzar la preparación institucional frente a amenazas ambientales transnacionales.
Conclusión
Durante el año 2025, el SENPA consolidó de manera sostenida su presencia, cooperación y capacidad operativa en el ámbito internacional, fortaleciendo el posicionamiento de la República Dominicana, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los principales espacios globales de seguridad ambiental.
Estos avances reflejan el compromiso institucional con la protección del medio ambiente, la lucha contra los delitos ambientales y el desarrollo de capacidades nacionales para enfrentar con eficacia los desafíos contemporáneos. El SENPA reafirma así su papel como actor estratégico en la defensa del patrimonio natural de la nación y en la articulación de esfuerzos regionales e internacionales.