Investigación de Brianna Genao queda a cargo de Wilson Camacho: últimas novedades del caso

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que continúan de manera intensiva los operativos de búsqueda de la niña Brianna Genao, de 3 años, reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025 en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Pesqueira explicó que las autoridades ampliaron el perímetro de búsqueda y que en la zona será incorporada una unidad canina especializada, por lo que se ha dispuesto una restricción temporal de tránsito en áreas específicas, a fin de garantizar que el canino pueda realizar su labor con la menor interrupción posible, especialmente en zonas boscosas y cacaotales cercanas al lugar del hecho.

Precisó que los agentes y el canino ya se encontraban en camino al momento de las declaraciones y que, una vez concluida esta fase técnica, las actividades volverán a su dinámica habitual. Indicó además que los residentes de comunidades cercanas podrán acceder progresivamente a sus hogares conforme avancen los trabajos.

Investigación queda a cargo de Wilson Camacho

El vocero policial confirmó que la investigación está a cargo del magistrado Wilson Camacho, quien se encuentra en la zona, y resaltó que el proceso se desarrolla con total apertura hacia los medios de comunicación, bajo los lineamientos del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Asimismo, informó que agentes del FBI se encuentran en el país y en el área de búsqueda, brindando cooperación técnica.