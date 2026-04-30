¿Cuál será el clima para mañana? Indomet responde

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El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que, a partir de este viernes 30 de abril, se registrará una disminución notable en la intensidad y frecuencia de las lluvias sobre el territorio nacional, debido a una reducción en el contenido de humedad en la masa de aire.

Pese a esta mejoría en las condiciones generales, el organismo señaló que la incidencia de una vaguada debilitada, sumada a los efectos del calentamiento local y la orografía propia de la isla, provocará aguaceros dispersos y tronadas distanciadas durante la tarde.

Zonas bajo vigilancia

Las precipitaciones se focalizarán principalmente hacia las regiones noroeste, norte, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Las provincias con mayor probabilidad de actividad meteorológica son:

- El Seibo

- Hato Mayor

- San José de Ocoa

- Monseñor Nouel

- La Vega

- San Juan

- Elías Piña

Ajustes en las alertas

Debido al cambio en el patrón de lluvias, el INDOMET procedió a modificar los niveles de alertas y avisos meteorológicos. No obstante, las autoridades mantienen el llamado a la precaución en zonas vulnerables ante el riesgo remanente de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos boletines y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.