Pronóstico
¿Cuál será el clima para mañana? Indomet responde
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos boletines y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que, a partir de este viernes 30 de abril, se registrará una disminución notable en la intensidad y frecuencia de las lluvias sobre el territorio nacional, debido a una reducción en el contenido de humedad en la masa de aire.
Pese a esta mejoría en las condiciones generales, el organismo señaló que la incidencia de una vaguada debilitada, sumada a los efectos del calentamiento local y la orografía propia de la isla, provocará aguaceros dispersos y tronadas distanciadas durante la tarde.
Zonas bajo vigilancia
Las precipitaciones se focalizarán principalmente hacia las regiones noroeste, norte, la zona fronteriza y la cordillera Central.
Las provincias con mayor probabilidad de actividad meteorológica son:
- El Seibo
- Hato Mayor
- San José de Ocoa
- Monseñor Nouel
- La Vega
- San Juan
- Elías Piña
Ajustes en las alertas
Debido al cambio en el patrón de lluvias, el INDOMET procedió a modificar los niveles de alertas y avisos meteorológicos. No obstante, las autoridades mantienen el llamado a la precaución en zonas vulnerables ante el riesgo remanente de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos boletines y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.