Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante más de 40 años, don Erasmo Kelly Santana fue el rostro amable que, día tras día, daba los buenos días o las buenas tardes a cada persona que acudía a su negocio, Kelly Quipes, un emprendimiento que levantó con esfuerzo y el firme propósito de ofrecer un mejor futuro a los suyos.

Hoy, ese mismo hombre enfrenta la batalla más difícil de su vida: un cáncer de recto.

Cuenta que el diagnóstico llegó como una tormenta inesperada y que cada sesión de quimioterapia se ha convertido en una lucha silenciosa, donde el dolor físico se mezcla con la incertidumbre de no saber si podrá costear el próximo tratamiento. Sin embargo, con la determinación de quien se niega a rendirse, hace un llamado a la solidaridad: a una mano amiga, a la sensibilidad colectiva y, especialmente, al Estado dominicano, para que no lo deje solo en este tramo tan difícil del camino.

“En nuestro caso, nos hemos manejado con los recursos que han existido y con el propósito de que sigan apareciendo esos recursos. Los aportes que voluntariamente recibamos serán recibidos con satisfacción. Ojalá el Estado sea el primer aportador, ojalá, y eso esperamos que sea así”, manifestó.

De servir con una sonrisa a luchar por su vida: Erasmo Kelly pide apoyo ante el cáncer

Kelly también pide a sus clientes seguir visitando el lugar, ubicado en la calle Cayetano Hermosén, esquina Vientos del Este, en el Mirador Sur.

“Si usted me visita y gasta 500 pesos, puedo comprar el gas. Si llega a 1,000 pesos, puedo pagar a los colaboradores. Y si la suma de varios clientes alcanza los 40,000 pesos, puedo cubrir los servicios eléctricos, el alquiler y el mantenimiento. Entonces, eso me permite dar continuidad a las operaciones del negocio y contar, aunque sea, con algún recurso para sostener este cáncer”, dijo.

Finalmente, consciente de lo devastador que resulta el cáncer y de lo que representa este padecimiento para la salud física y emocional, don Erasmo invita a quienes, al igual que él, libran esta batalla a depositar su confianza en Dios.

“Válido para cualquier creencia, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Dios es el gran sanador y utiliza médicos profesionales en el proceso. En él está nuestra confianza”, pronunció.

Si usted desea colaborar, puede contactarse con Kelly al número telefónico 809-541-2444.