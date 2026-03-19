10 momentos que marcaron los Premios Soberano 2026

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El reloj marcó las 8:00 de la noche, las luces se encendieron, bajaron el telón y… empezó la fiesta del arte dominicano. Risas, lágrimas, sorpresas y situaciones inesperadas: así fue la noche de los Premios Soberano 2026, y aquí te contamos los 10 momentos que marcaron la ceremonia.

1. Opening de Georgina Duluc e Irving Alberti

La energía se sintió desde el inicio con Georgina Duluc, quien llegó al escenario declarando que era: “la reina de la alfombra”.

Con la frase “Siempre la más, nunca la menos, y mucho menos la más o menos”, Duluc abrió oficialmente la gala con una puesta en escena que combinó música, coreografía y efectos visuales.

Luego se unió “el manín” Irving Alberti, aportando su característico carisma y sazón al número.

2. Homenaje a las víctimas del Jet Set

La emoción se hizo palpable cuando se rindió un homenaje póstumo a las más de 230 víctimas del derrumbe del techo del desaparecido Jet Set.

Martha Heredia y el grupo Barak interpretaron un tema mientras en pantalla gigante aparecían los nombres de los fallecidos. Todos se pusieron de pie, y se pudo ver llorando a Ana Beatriz Pérez, Michelle Reynoso y otros presentes.

3. Martha Candela prendió el candelero y el Soberano de oro

La merenguera cristiana sorprendió al interpretar a capella su éxito “El Candelero” al presentar la categoría Álbum del Año. Con su frase “Prendan el candelero de fuego, prendan el Soberano de oro”, logró que el público se pusiera de pie y estallara en aplausos.

4. Juan Carlos Pichardo se roba el show

El humorista y comunicador presentó Merenguero del Año con un estilo creativo que desató carcajadas en la sala. Incluyó referencias a los therians y cerró con una imitación de Luis Abinader, rematando con la famosa frase de El Torito: “Se murióóóó”.

5. Reacción de Shadow Blow por su premio

Con su característico “Eeoh, en el área”, Shadow Blow se impuso en los Premios Soberano y se llevó dos estatuillas en la categoría Artista y/o Agrupación Urbana.

Al recibir el galardón, reaccionó con espontaneidad:

“Ahora yo ni sé por qué fue que me lo gané, ¿me lo gané como urbano, como colaboración?”, expresó entre risas.

6. Felicitación a Venezuela por el Clásico

En un gesto fuera de lo habitual, Ana Carmen León y Frank Perozo aprovecharon la presentación de Actriz de Teatro para felicitar a Venezuela por ganar el Clásico Mundial de Béisbol, con un efusivo “Arepa power”.

7. Jochy Santos recibe el Gran Soberano

El comunicador se alzó con el premio más importante de la noche y envió un mensaje de nivel y respeto para la comunicación en el país: “Mi mensaje final es que en la comunicación de nuestro país haya un poco más de nivel y de respeto”.

8. Dedican premio a niños desaparecidos y victimas Jet Set

Programa Esto No Es Radio dedica premioHOY

El programa radial de variedades Esto No Es Radio ganó su estatuilla y dedicó el galardón a la niña desaparecida Brianna Genao, a las víctimas del Jet Set y al pequeño Roldany Calderón, provocando un momento de emoción y solidaridad entre los presentes.

9. La genuina emoción de Sabrina Gómez

La emoción de Sabrina GómezHOY

La actriz ganó en la categoría Actriz de Teatro por La Monstrua y se mostró genuina y divertida al agradecer: “Paren la vaina de la música que tengo cosas que decir… Wao, wao, que chulo es ganar, men”.

10. Cierre al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral

Shadow Blow y Yailin La Más ViralHOY

El broche de oro lo pusieron Shadow Blow y Yailin La Más Viral, con un cierre cargado de energía y música en el que interpretaron “Solo tú y yo”. La artista, con un imponente vestido rojo, puso a todos a cantar.