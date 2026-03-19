El “duro golpe” de la Policía al crimen en Capotillo y otros sectores: ¿qué incautaron?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron múltiples allanamientos la madrugada de este jueves en los sectores Capotillo, Luperón, La Zurza y zonas aledañas, donde arrestaron a 61 personas, incluidos dos prófugos de la justicia, como parte de una ofensiva estratégica contra el crimen organizado.

Durante los operativos, las autoridades también incautaron más de 100 máquinas tragamonedas, así como un vehículo y varias motocicletas vinculadas a actividades ilícitas.

En materia de drogas, fueron ocupadas 14 pacas de presunta marihuana, ocho porciones adicionales de la misma sustancia, aproximadamente tres libras de marihuana (zaza), nueve porciones grandes de cocaína y 35 porciones pequeñas de ese mismo narcótico.

Policía Nacional asesta golpe contundente al crimen en Capotillo y otros sectoresFuente externa

En cuanto a armamento, fueron ocupadas dos armas de fuego calibre 9mm con sus respectivos cargadores, una de ellas con denuncia, además de una escopeta, un rifle de perdigón y varias pistolas plásticas o de juguete.

Asimismo, fueron ocupadas balanzas utilizadas para el pesaje de drogas y contadores eléctricos presuntamente manipulados de forma ilegal, evidencias que refuerzan las investigaciones en curso sobre redes delictivas que operan en estas demarcaciones.

Policía Nacional asesta golpe contundente al crimen en Capotillo y otros sectoresFuente externa

De igual manera, fueron recuperadas dos motocicletas que figuraban como sustraídas, las cuales serán devueltas a sus legítimos propietarios conforme a los procedimientos establecidos.

De acuerdo con el informe preliminar, estas acciones responden a labores de inteligencia e investigación orientadas a desmantelar puntos de expendio de drogas, juegos ilegales y otras actividades delictivas que afectan la convivencia pacífica en estas comunidades.

Policía Nacional asesta golpe contundente al crimen en Capotillo y otros sectoresFuente externa

Las intervenciones se realizaron de manera simultánea por agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con personal de Inteligencia (Dintel) y unidades de la Policía Preventiva, bajo la coordinación del Ministerio Público y con la participación de miembros adscritos al Departamento II de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos).

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos focalizados en todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer el orden público y combatir el crimen en todas sus manifestaciones.