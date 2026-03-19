¿Captado en cámara? Reacciones de artistas tras ganar y perder en los Soberano

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La emoción no solo se vivió en el escenario, sino también fuera de él.

Durante la reciente edición de los Premios Soberano realizada este miércoles, varias cámaras lograron captar las reacciones más auténticas de artistas tras conocer si se llevaban —o no— la codiciada estatuilla.

Rostros sorprendidos, manos temblorosas y discursos improvisados reflejaron la intensidad de una noche que marca carreras.

Pero no todo fue celebración. Las cámaras también captaron gestos de decepción, miradas serias y silencios incómodos de quienes no lograron alzarse con el premio.

Aunque muchos optaron por mantener la compostura, algunos no pudieron ocultar su desilusión, generando comentarios y debates entre los seguidores del espectáculo.

A continuación, te mostramos algunas de las reacciones:

Reacción de El Blachy por ganar El Prodigio

Nelfa Núñez se llevó su primer soberano