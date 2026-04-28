Cómo siguen los heridos en accidente avanzada presidencial

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El pasado lunes 27 de abril el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Jimmy Arias informó que los dos militares heridos fueron trasladados en helicóptero al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), en el Distrito Nacional, y que con el civil herido se prefirió no movilizarlo y atenderlo en Puerto Plata.

Las autoridades habían adelantado que los escoltas del mandatario se encontraban estables en dicho centro de salud capitalino. Hasta el momento, el Cusep no ha actualizado la información sobre la salud de los militares.

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana del mismo día, en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, mientras personal de la avanzada presidencial se trasladaba hacia una actividad oficial en la provincia.

Se recuerda que en el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil, como resultado del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil presentaron traumas diversos.

Se precisa que el señor presidente de la República no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.