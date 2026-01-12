Entre la simulación, la mentira y solidaridad: patrones psicológicos de señalados en desapariciones

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Históricamente, la República Dominicana no ha escapado al asombro que han provocado los resultados de las investigaciones de las autoridades sobre asesinatos, como los famosos casos de Llenas Aybar, ocurrido en 1996; Lohara Tavárez, en 2009; Carla Massiel, en el 2015; Liz María Sánchez, en el 2020; Emely Peguero (2017), y el de Andrea Celeea (2018). Y todos con un denominador común: el principal señalado y posteriormente sentenciado, se había involucrado en el proceso para esclarecer el crimen.

Consultados por el periódico Hoy, varios expertos en la conducta explican cuáles son esos patrones psicológicos de personas que han participado activamente y hasta han liderado la búsqueda de desaparecidos, pero que, posteriormente, se determina que esa ayuda había sido solo una cortina de humo.

Aunque el tema es bastante complejo y delicado, especialmente por razones legales y de salud mental, lo que se ha podido ver es que esas personas que han cometido asesinato y quieren ocultar su responsabilidad es que demuestran la falta de empatía, o psicopatía, que no les permite ser empáticos con el dolor ajeno. Es ahí que, al no ser empáticos se involucran, van don donde los familiares, expresan su dolor, pero sin remordimiento.

Así lo indica el psicólogo Amaury Ramírez, quien acota que no todo criminal es un psicópata. “Otro elemento es involucrarse mucho en la búsqueda (de la persona desaparecida), tienen una vigilancia constante del proceso (investigativo), pero con esta conducta su interés es más desviar la atención o las pesquisas que pudieran ir tras la propia persona que es investigada”, indica el experto.

“Estos individuos suelen ser vistos como buenos vecinos, como un buen familiar, una persona cerca, de alta colaboración, pero su interés es desviar las sospechas”, quien advierte sobre otros rasgos de la persona que pudieran despertar la atención.

Y es que el psicópata tiene una alteración de la personalidad, que tiene como característica la falta de remordimiento, pese a que es una persona “inteligente” y, regularmente, narcisista y tiende a engañar a las demás personas. En ese orden, ese tipo de individuos intentan no culparse sobre la base de hacer una actividad de desesperación o de búsqueda. Esa es la definición del también psicólogo Eladio Hernández.

“Cuando tú ves el rostro de esos seres, regularmente tú notas una preocupación, porque, regularmente, son dramáticos y excéntricos y pueden engañar a cualquier persona en cualquier momento. Esa es la característica de un buscador que ha cometido el hecho. Siempre hay que revisar ese voluntario que es un colaborador de manera repentina, y mucha gente lo asume como ‘wao, qué colaborador es este ser humano’”, explica Hernández.

Pero ese tipo de personas, además, crea una apariencia de normalidad para ocultar su verdadera naturaleza, aunque no siempre hay un trastorno mental grave, coincide la psicóloga Sobeyda Bueno. “En la mayoría de los casos el victimario ha estado analizado la forma cómo va cometer el crimen, y cuando se involucra activamente en la búsqueda o las investigaciones piensa que se ha salido con la suya, porque ese acto le da una (mala) percepción de que está controlando la narrativa de los hechos posteriores al asesinato”, afirma.

En los últimos meses se han registrado casos de desapariciones, especialmente de menores de edad, que han conmovido a la nación, lo que ha provocado un alud de comentarios a favor de que las autoridades y las familias prestan mayor atención a la salud mental y los valores.

¿Necesitas asistencia psicológica?

Si necesitas ayuda psicológica, puedes llamar gratis a un centro de contacto gubernamental, al número 809-200-1400, sin distinción de edad, y recibirás asistencia de psicólogos y otros expertos en emergencias y la conducta.