Sisalril busca prescriban fármacos genéricos SS

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) solicitó al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de decreto que disponga cambios en las reglas de prescripción y dispensación de medicamentos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Se trata de un renglón que tienen un gasto de bolsillo muy alto para los afiliados del sistema de seguridad social.

La propuesta

La propuesta está contenida en una comunicación enviada por la Sisalril al ministro de Trabajo, Eddy Olivares en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, en fecha 24 de febrero del año en curso.

Entre las medidas centrales figura la prescripción obligatoria por Denominación Común Internacional (DCI), es decir, por nombre genérico y no por marca comercial.

Modificaciones

El documento, firmado por el superintendente Miguel Ceara Hatton, propone derogar el decreto 665-12 y modificar el Reglamento para la Prescripción y Dispensación de Medicamentos Ambulatorios en el SDSS.

Están convencidos que si se aprueba la iniciativa impactaría la relación entre médicos, farmacias, aseguradoras y afiliados del Seguro Familiar de Salud.

Se trata de un tema que está desde principios de año en la carpeta de la Sisalril, lo mismo que la implementación de la Atención Primaria.

Genéricos

Entre sus disposiciones principales, el proyecto establece que los medicamentos cubiertos dentro del sistema deberán ser prescritos por su nombre genérico. También dispone que las farmacias habilitadas podrán realizar sustituciones únicamente por equivalentes químicos, y siempre con el consentimiento del médico tratante o del afiliado.

Hasta los precios

La propuesta incorpora además precios tope de cobertura para medicamentos ambulatorios, que serían revisados semestralmente por Sisalril. En caso de que el afiliado opte por un producto cuyo costo supere ese límite, tendría que asumir la diferencia, además del copago correspondiente.

Biosimilares

En el caso de los medicamentos biológicos, el texto condiciona la intercambiabilidad con biosimilares a que estos cuenten con aval de organismos regulatorios internacionales como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos, de acuerdo con lista que provea Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

Semejanza

Los biosimilares son medicamentos semejantes a un biológico original ya aprobado, sin diferencias clínicamente relevantes en seguridad, calidad o eficacia, aunque no son copias idénticas como ocurre con los genéricos tradicionales, debido a la complejidad de su fabricación.

La propuesta también contempla la precertificación obligatoria de neoadyuvantes y quimioterápicos, con un plazo máximo de 72 horas laborables para su autorización.

Además, prevé la habilitación de recetas digitales para medicamentos ambulatorios, con excepción de los fármacos controlados, con el objetivo de modernizar los procesos de prescripción y fortalecer la trazabilidad dentro del sistema. Son tareas pendientes en el sistema.

En la comunicación remitida Sisalril señala que el CNSS ya había sometido una propuesta distinta ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pero afirma que esa versión no incorporó observaciones previamente remitidas por la Superintendencia.

Por ello, el organismo envió una nueva propuesta al ministro Eddy Olivares Ortega, presidente del CNSS, para que sea tomada en consideración.

De avanzar, los afiliados al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales recibirían recetas emitidas por nombre genérico y tendrían derecho a consultar el listado de medicamentos cubiertos, cuya publicación sería obligatoria en las farmacias participantes.

Además, las aseguradoras tendrían que responder solicitudes de medicamentos de alto costo en un plazo máximo de 72 horas y fraccionar en no más de tres cuotas los montos de la cuota moderadora variable para esos tratamientos.

La propuesta remitida al presidente del CNSS, pero su eventual incorporación al texto que ya cursa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo dependerá de CNSS.