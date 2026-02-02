Sistema frontal provoca aguaceros

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Ayer, el paso de un activo sistema frontal provocó nublados, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Soila Paniagua
Soila Paniagua

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta a once provincias por riesgo de inundaciones urbanas, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología pronostica que hoy habrá lluvias intermitentes sobre poblados de la costa Atlántica, Valle del Cibao, litoral suroeste y la cordillera Central.

Las provincias en alerta son La Romana, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Distrito Nacional y la isla Saona, por las lluvias que seguirán ocurriendo en esas zonas, que en ocasiones podrían ser fuertes y en otras débiles.

Habrá fuertes olas y viento, por lo que se recomienda a pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia). Las temperaturas seguirán frescas.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
