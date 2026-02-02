Sistema frontal provoca aguaceros

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta a once provincias por riesgo de inundaciones urbanas, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología pronostica que hoy habrá lluvias intermitentes sobre poblados de la costa Atlántica, Valle del Cibao, litoral suroeste y la cordillera Central.

Las provincias en alerta son La Romana, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Distrito Nacional y la isla Saona, por las lluvias que seguirán ocurriendo en esas zonas, que en ocasiones podrían ser fuertes y en otras débiles.

Ayer, el paso de un activo sistema frontal provocó nublados, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Habrá fuertes olas y viento, por lo que se recomienda a pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia). Las temperaturas seguirán frescas.