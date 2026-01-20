Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó este martes que se tomaron las medidas necesarias para garantizar asistencia oportuna y manejo integral de los usuarios en los hospitales de la Red Pública, en respuesta a la alta movilidad de ciudadanos que se desplazan hacia la parte Este del país para conmemorar el Día de La Altagracia.

En el marco del Operativo Altagraciano 2026, que inicia este martes 20 de enero a las 2:00 de la tarde y finaliza el miércoles 21 a las 6:00 de la tarde, el doctor Julio Landrón detalló que fueron priorizados los hospitales ubicados desde el puente Juan Carlos hacia el Este y en los Servicios Regionales de Salud Yuma e Higuamo.

Precisó que fueron instruidos los directores departamentales, regionales y de establecimientos de salud, encargados, coordinadores y jefes de Emergencias a incrementar las acciones de preparación en los centros sanitarios de las referidas zonas.

Mientras que la directora de Centros Hospitalarios del SNS, doctora Yocasta Lara, destacó que las acciones de preparación incluyen la activación de los planes y Comités de Emergencias y Desastres, Plan de Alta Demanda Asistencial y Plan de Respuesta a Intoxicación por Metanol. Además, de la organización del personal en miras de que los servicios estén cubiertos las 24 horas y garantizar la atención de los pacientes en urgencias y emergencias y áreas críticas.

Entre las medidas también figura asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos en los servicios de emergencias, mantener la seguridad permanente en esas áreas, velar por el óptimo funcionamiento de las plantas eléctricas y disponer de los debidos reservorios de agua y combustible.

De acuerdo con lo establecido por el SNS, las direcciones de los hospitales deberán garantizar el reporte oportuno de los casos en Ia plataforma SITREP, durante los días del Operativo Altagraciano 2026 y fortalecer la notificación oportuna de las atenciones para la vigilancia y el monitoreo, lo que permitirá la evaluación de la situación y la toma de decisiones.

Igualmente, garantizar el reporte en la plataforma SITREP de los datos de intoxicación alcohólica en adultos y menores, intoxicación alimentaria, accidentes de tránsito y muertes por cualquiera de las causas mencionadas.

El doctor Landrón recordó que el vocero oficial del operativo es el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y exhortó a la población a realizar un desplazamiento seguro, en aras de proteger su vida y la de los usuarios de las vías.