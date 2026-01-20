Con más de 9 mil colaboradores, el COE inicia hoy Operativo Altagraciano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), conjuntamente con las instituciones que lo conforman y la Gobernación de La Altagracia, iniciará a las 2:00 pm de este martes 20 de enero el Operativo Altagraciano 2026, por disposición del señor presidente de la República, Luis Abinader.

Para ello se instalará un dispositivo de prevención vial con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta ante los posibles incidentes que pudieran presentar los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, para conmemorar el aniversario de la madre protectora del pueblo dominicano , con el despliegue de 9,121 colaboradores y voluntarios.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que el operativo abarcará desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del Este del país.

“La variable que trabajaremos durante esos dos días son los accidentes de tránsito. La ocasión es oportuna para volver hacer un llamado a la consciencia de cada ciudadano que se trasladará hasta Higüey, para conmemorar el día de Nuestra Señora de la Altagracia´´, puntualizó el director del COE.

Juan Manuel Méndez García, director del COEFuente externa

Asimismo, detalló que 113 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos; serán instalados 153 puestos de socorro en la región Este, 02 hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Básilica.

En esa misma zona se también estará 01 Centro de Mando Móvil y una base operativa habilitado por el COE conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias.

Extrahospitalaria (DAEH), que además contará con una base operativa para disponer el traslado de hospitales de los feligreses que lo requieran.

Igualmente, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D, dispuso 01 helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones del operativo en la región Este.

Dentro del perímetro de la referida Catedral, se establecerá un dispositivo especial conformado por tres anillos:

1. En el exterior estará 01 equipo de reacción rápida del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, que estará ubicado en el centro de coordinación móvil del Operativo.

2. Dentro de la basílica (explanada) se instalará 01 puesto de atención prehospitalaria y se dispondrá de 02 ambulancias, a cargo del Ministerio de Salud Pública.

3. Dentro de la iglesia se instalará 01 puesto fijo de asistencia con brigadas móviles.

Mientras que, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (DIGESETT) dispuso varias unidades para contribuir con la seguridad vial y el tránsito en los alrededores de la iglesia.

Asimismo, unidades de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas brindarán asistencia a los usuarios de las autopistas y carreteras en todo el trayecto hacía la provincia La Altagracia, con la distribución de 06 talleres móviles y 08 grúas.

Méndez García llamó a los ciudadanos a evitar consumir alcohol mientras conducen y a respetar las recomendaciones de las autoridades, al recordar que la festividad será principalmente religiosa, por lo que apeló a la conciencia de cada ciudadano.

De igual forma, indicó que los detalles del Operativo serán divulgados el jueves 22 de enero.