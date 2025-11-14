SNS llama a la población a completar vacunas

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, urgió a la población que acuda a los centros de vacunación del Estado a completar su ciclo de inmunizaciones. Refiró al tema a propósito del repunte de brotes de sarampión reportado por algunos países como Canadá.

Hay enfermedades que resurgen, por eso la única salida es que los padres lleven a sus hijos a vacunarse y a completar su esquema. El país tiene una buena cobertura de vacunación, pero es recomendable que las familias estén al día con la aplicación de vacunas.

Sobre red de hospitales

El funcionario también refirió a la propuesta de algunos neurólogos de que en el país haya una red de centros de salud para tratar los Accidentes Cerebro Vasculares.

En ese sentido dijo que ha incrementado la cifra de unidades de cuidados intensivos.

“Avanzamos en forma significativa, hemos avanzado en pediatría y neonatología”. Dijo que habrá una respuesta mayor en la red pública, al menos se dispondrá de 40 camas de cuidados intensivos en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Los médicos que estuvieron en la XX Jornada Juan Manuel Taveras Rodríguez plantearon la necesidad de crear una red hospitales públicos y privados para tratar infartos cerebrales en el país.