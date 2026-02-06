Acuerdo entre SNS y DGSPC garantiza atención médica oportuna a privados de libertad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional que ratifica la disposición de los hospitales públicos a fortalecer la atención médica necesaria y oportuna a los privados de libertad.

El acuerdo fue rubricado por el doctor Julio Ladrón, director ejecutivo del SNS, y Roberto Santana Sánchez, titular de la DGSPC. Ambos funcionarios, asumieron recientemente sus respectivas funciones.

Landrón sostuvo que el acuerdo se realiza con el interés de ratificar el compromiso del Estado para que los privados de libertad reciban atenciones y servicios de salud de forma rápida y oportuna y siguiendo los debidos protocolos de seguridad que requiere cada caso.

Destacó que su gestión está comprometida con el fortalecimiento de las unidades médicas de los diferentes recintos carcelarios.

“Nuestro equipo de trabajo en el SNS está en la entera disposición de colaborar en la capacitación del personal de salud de los centros penitenciarios”, dijo.

En tanto, el titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, destacó que la atención de salud constituye la puerta de entrada al proceso de prisionalización de los individuos que son ingresados a los sistemas penitenciarios.

En ese sentido, resaltó que el convenio con el SNS muestra la buena voluntad de los funcionarios de la institución y la vocación hipocrática y patriótica de personas que siguen creyendo en un mejor país, con mayores oportunidades para todos.

“Estamos tocando todas las puertas y tenemos que decir, felizmente, que las puertas se están abriendo con un alto compromiso”, dijo Santana Sánchez.

“Va a llegar un momento en que la sociedad podrá decir que tenemos un sistema penitenciario que nos ayuda a tener una sociedad democrática con una convivencia pacífica”, expresó.

El acuerdo compromete al SNS a proporcionar a la DGSPC, y a poner a disposición de todos los internos en los recintos carcelarios, los equipos, servicios y personal médico, así como asistencia de especialistas, a fin de que reciban servicios de salud de óptima calidad.

El SNS también apoyará la gestión de solicitudes de servicios médicos especializados, como emergencias, áreas quirúrgicas, neurocirugía, cirugía de columna, laboratorio, imágenes y odontología, dentro de las instalaciones de hospitales identificados.

En tanto, la DGSPC se compromete a poner a disposición del SNS todos los internos de las brigadas para el medio libre que se encuentran en el período de prueba, según su catálogo de habilidades, tales como: pintores, carpinteros, jardineros, electricistas, ebanistas, albañiles, letristas, plomeros y maestros constructores.