¿Qué se sabe sobre el asalto a la Joyería Máximo Oro 14K en San Pedro de Macorís?

San Pedro de Macorís. Agentes policiales, adscritos a la Sub Dirección Regional Sureste de Investigaciones (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, asumieron este domingo las investigaciones en torno al asalto perpetrado en horas de la mañana en la Joyería Máximo Oro 14K, ubicada en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deño, del sector Villa Velázquez de esta ciudad.

Según los reportes preliminares, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana, cuando individuos en proceso de identificación irrumpieron en el establecimiento comercial y sustrajeron una cantidad aún no determinada de pertenencias y dinero en efectivo. Hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Levantamientos

A la escena se presentaron técnicos de la Policía Científica, quienes realizan los levantamientos periciales correspondientes, incluyendo la recolección de evidencia física y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en local y en los alrededores del mismo.

Estas diligencias forman parte de las acciones investigativas para el esclarecimiento de este caso.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con la investigación rigurosa de los delitos contra la propiedad, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de identificar, capturar y someter a la justicia a los responsables de este asalto.