Sociedad sugiere políticas vacunas alineadas a RD

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) solicita no extrapolar al contexto dominicano las decisiones sobre políticas de vacunación adoptadas por Estados Unidos, ya que éstas deben ser coherentes con el contexto epidemiológico.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han comunicado cambios relevantes en sus recomendaciones de inmunización infantil y/o restringiendo la recomendación universal de algunas vacunas a grupos de alto riesgo.

La SDI sostiene que las decisiones de EE.UU. deben entenderse dentro de su realidad sanitaria y no traducirse automáticamente en cambios locales.

Explicó que en República Dominicana, donde las enfermedades diarreicas agudas (EDA) continúan siendo un evento de alta relevancia para vigilancia y respuesta, especialmente en población pediátrica, con potencial de brotes asociados a agua, saneamiento e higiene.

Indica que el propio sistema de vigilancia nacional prioriza el monitoreo de EDA como señal temprana de riesgo y reporta la presencia sostenida entre los eventos agudos que disparan alertas y verificación en servicios.

“En un país donde la vigilancia reforzada por cólera incluye explícitamente el monitoreo permanente de EDA, independientemente del agente etiológico, resulta epidemiológicamente consistente sostener y fortalecer intervenciones preventivas costo-efectivas, entre ellas, la vacunación”.

Además, que la vacunación contra Hepatitis A debe mantenerse como herramienta de salud pública cuando el contexto lo indica, incluyendo prevención de enfermedad clínica y control en escenarios de brotes.

Mientras que, frente a enfermedades de potencial brote, como meningococo, el país debe priorizar criterios técnicos, vigilancia y capacidad de respuesta, con rutas claras para indicación de vacuna en riesgo aumentado

Recomienda mantener decisiones del esquema nacional basadas en evidencia y en la epidemiología dominicana, con revisión técnica formal, antes de cualquier modificación inspirada en cambios externos.

Igualmente, sostener coberturas altas y oportunidad de vacunación en la niñez, reforzar consejería, ya que las vacunas no son “tendencias”, son herramientas calibradas al riesgo local.

Otras recomendaciones son evitar mensajes que importen debates políticos externos, enfatizar la coherencia epidemiológica local, beneficio poblacional, y equidad en acceso.