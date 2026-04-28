¡Sofocándose del calor y sin poder ir al baño! Así se dan clases en Politécnico de Los Girasoles

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Padres, docentes y personal del Politécnico Soraya Valentina Núñez Díaz denunciaron este martes la crítica situación que enfrentan debido a la falta de energía eléctrica, agua potable y condiciones mínimas para impartir docencia, lo que está afectando directamente a cientos de estudiantes.

De acuerdo con testimonios ofrecidos, la baja y casi inexistente energía eléctrica ha provocado la paralización del sistema de bombeo de agua, dejando al centro sin suministro.

Esta situación ha generado serios inconvenientes de salud e higiene.

“Sin energía eléctrica no tenemos agua. Los niños no tienen abanicos, no tienen condiciones. Es una situación muy difícil”, expresó Nelson Reyes, padre de una estudiante, quien pidió la intervención urgente del Gobierno y del Ministerio de Educación.

Docentes del centro explicaron que han tenido que enviar estudiantes a sus hogares para que puedan realizar sus necesidades fisiológicas.

Mientras que algunos maestros han presentado problemas de salud, incluso requiriendo asistencia del sistema de emergencias 911.

Además, señalaron que la falta de electricidad limita el uso de herramientas tecnológicas indispensables para el desarrollo de las clases.

“Los maestros cargan sus equipos en casa, pero no les dura la batería toda la jornada”, indicaron.

Otra de las problemáticas denunciadas es la ausencia de un comedor escolar adecuado, obligando a los estudiantes a ingerir alimentos en el patio, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

Según explicaron, llevan entre dos y tres meses sin energía eléctrica, luego de que se les retirara una conexión provisional que utilizaban. A pesar de haber agotado los canales institucionales correspondientes, aseguran no haber recibido respuesta.

Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades competentes, para que acudan en su auxilio y eviten que el año escolar se vea gravemente afectado.