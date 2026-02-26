Soldados en la frontera honran a Mella

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El mejor homenaje de los miembros de las Fuerzas Armadas al patricio Matías Ramón Mella, en el 210 aniversario de su natalicio, es velar por la soberanía nacional, y sellar la frontera con Haití, como lo hacen, manifestó ayer, en el Altar de la Patria, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe.

Habló tras un acto de recordación a Mella, un estratega militar símbolo de sacrificio y amor inquebrantable por la República Dominicana, recordando con su legado que la patria se defiende con honor y compromiso..