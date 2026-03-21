COE mantiene 4 provincias en alerta amarilla y eleva a 9 en verde por lluvias y vaguada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene 04 provincias en alerta amarilla y aumenta 08 y el Distrito Nacional en verde.

La entidad indicó que las condiciones meteorológicas están bajo la incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y su vaguada asociada, los cuales han estado generando desde tempranas horas matutinas aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son:

Monte Cristi

Dajabòn

Valverde

Santiago Rodríguez

En alerta verde están:

Puerto Plata

Elías Piña

Distrito Nacional

San Pedro de Macorís

El Seibo

Santo Domingo

La Romana

Hato Mayor

La Altagracia

Mapa de alertas

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal.