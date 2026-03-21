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Clima inestable

COE mantiene 4 provincias en alerta amarilla y eleva a 9 en verde por lluvias y vaguada

Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

COE amplía alerta meteorológica en 12 provincias por lluvias

COE amplía alerta meteorológica en 12 provincias por lluvias

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene 04 provincias en alerta amarilla y aumenta 08 y el Distrito Nacional en verde.

La entidad indicó que las condiciones meteorológicas están bajo la incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y su vaguada asociada, los cuales han estado generando desde tempranas horas matutinas aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son:

  • Monte Cristi
  • Dajabòn
  • Valverde
  • Santiago Rodríguez

En alerta verde están:

  • Puerto Plata
  • Elías Piña
  • Distrito Nacional
  • San Pedro de Macorís
  • El Seibo
  • Santo Domingo
  • La Romana
  • Hato Mayor
  • La Altagracia
Mapa de alertas

Mapa de alertas

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal.

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