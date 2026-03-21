Clima inestable
COE mantiene 4 provincias en alerta amarilla y eleva a 9 en verde por lluvias y vaguada
Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene 04 provincias en alerta amarilla y aumenta 08 y el Distrito Nacional en verde.
La entidad indicó que las condiciones meteorológicas están bajo la incidencia de un sistema frontal ubicado al noroeste del país y su vaguada asociada, los cuales han estado generando desde tempranas horas matutinas aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias en alerta amarilla son:
- Monte Cristi
- Dajabòn
- Valverde
- Santiago Rodríguez
En alerta verde están:
- Puerto Plata
- Elías Piña
- Distrito Nacional
- San Pedro de Macorís
- El Seibo
- Santo Domingo
- La Romana
- Hato Mayor
- La Altagracia
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El País
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Merilenny Mueses
De igual forma, en costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal.