El sueño de Hensel Aquino “Piquito de Oro” y su parecer sobre la guerra

El joven Hensel Aquino, conocido como “Piquito de Oro”, expresó su parecer este lunes sobre los impactos negativos que dejan las guerras, a propósito de que actualmente se desarrolla una en el Medio Oriente.

“Con eso de las guerras en general es algo muy preocupante a nivel global, porque se gastan grandes inversiones en armamentos para atacar y quitarle la vida a cientos de seres humanos inocentes”, señaló.

Según explicó, en muchos casos quienes sufren las consecuencias de los conflictos no son quienes los provocan, sino las personas que viven en medio de ellos.

“En la guerra no siempre sale afectado el que la crea, sino el que vive dentro de ella, porque las élites que quizá la provocan muchas veces salen”, expresó.

Para Aquino, esos recursos podrían destinarse a fortalecer el futuro de las sociedades.

“Este gasto de dinero para armamentos se puede utilizar en la educación del futuro, para invertir en el futuro, en los niños, en las madres, en los ancianos, porque una nación sin un futuro preservado, es una nación la cual no funcionará”, sostuvo.

Sueña con estudiar derecho y relaciones internacionales

El joven también reveló que aspira a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales, carreras que considera fundamentales para comprender y enfrentar los problemas que afectan a la sociedad.

“Quiero estudiar derecho y relaciones internacionales con el fin de servirle a la sociedad dominicana, porque principalmente en el derecho se conocen las problemáticas y situaciones que tiene el sistema a nivel global”, explicó.

A su juicio, estas áreas del conocimiento pueden aportar soluciones y contribuir al desarrollo del país.

Necesidades de su comunidad

En cuanto a su comunidad, Aquino consideró que Básima ha tenido avances, pero aún enfrenta algunas necesidades importantes.

Indicó que uno de los logros recientes ha sido el remozamiento educativo, aunque entiende que aún se requiere la construcción de espacios deportivos.

“Una de las cosas que necesita la comunidad sería una cancha, porque entiendo que muchas personas y parte de la juventud se han perdido al no encontrar un lugar donde enfocarse y dedicar su tiempo a cosas fructíferas”, afirmó.

Mensaje a la juventud dominicana

Finalmente, “Piquito de Oro” envió un mensaje motivador a los jóvenes del país, instándolos a luchar por su futuro y por el desarrollo de la nación.

“Luchemos por nuestra nación, por nuestro futuro y por nosotros mismos. Tratemos de no perder el enfoque, porque nosotros somos el futuro”, expresó.

El joven aseguró que, contrario a lo que muchas veces se dice, la juventud dominicana tiene un gran potencial.

“La nación no está perdida. La gema está debajo de mucha tierra y hay que pulirla para que salga. Luchemos, jóvenes dominicanos”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Show del Mediodia.