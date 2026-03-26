Sugieren al Gobierno cambiar fertilizantes por bioinsumos de República Dominicana

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Fundación Desarrollo Rural Sostenible sugirió al Gobierno cambiar fertilizantes importados por bioinsumos producidos en el país, como una estrategia para abandonar las prácticas que por años hemos estado usando.

Nicolás Guillén, presidente de la fundación, expresó que los desechos que se producen en las fincas y una iniciativa de un grupo de estudiantes que ha desarrollado una desarrollado una propuesta basada en la valorización de residuos municipales con separación en origen para su transformación en opciones viables.

Dijo que si se asumen los bioinsumos se eliminarían algunos fertilizantes que “nos dañan la sanidad en la población”, y significaría un alivio económico para el país en este momento de crisis económica provocada por la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán.

Además, estamos perdiendo mercados de exportaciones de la producción nacional y por ende divisas y empleos locales y de paso promover los emprendimientos y sistemas inclusivos de financiación con garantías solidarias y un fondo de garantías para el encadenamiento productivo y cooperativo.

Guillén indicó que las importaciones de fertilizantes convencionales, además de implicar una alta salida de divisas, conlleva impactos ambientales significativos sobre los suelos, el agua y la salud de los ecosistemas.

Destacó la experiencia del Proyecto Valoriza, surgido de la iniciativa Escuela Verde de Villa González, en donde estudiantes han desarrollado una propuesta basada en la valorización de residuos municipales con separación en origen para su transformación en opciones viables y rentables, como biodisel, biogas y biofertilizantes (bioinsumos).

“Este enfoque permite convertir un problema (los residuos sólidos) en una solución integral que, regenera los suelos agrícolas, reduce la dependencia de insumos importados, disminuye la contaminación, fortalece la economía local, aporta a la recuperación de ecosistemas estratégicos como la Cordillera Septentrional, sus cuencas y sus hídricos, afirmó Guillén, presidente de una fundación enfocada en el desarrollo sostenible.