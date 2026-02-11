Corrupción en Senasa, un dolor que enriqueció a pocos y calla la conducta de muchos

Creado: Actualizado:

Por: Cristian Francisco

El pueblo dominicano está indignado ante la reciente revelación de un desastre económico en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Mientras miles de dominicanos luchan por acceder a servicios médicos básicos, algunos funcionarios han convertido la salud en una fuente de riqueza personal.

Las evidencias y hechos:

-Los desvíos de fondos destinados a la asistencia médica para enriquecer a funcionarios y familiares.

-Compra de suministros médicos a precios inflados, beneficiando a empresas vinculadas a funcionarios.

-Falta de atención médica oportuna y adecuada a pacientes que lo necesitan.

Las consecuencias:

- Se confirma un aumento de la mortalidad y morbilidad en la población más vulnerable.

-Ha incrementado la desconfianza en las instituciones de salud pública.

-Se ha incrementado la pobreza y la desigualdad en la población.

Resultados. No se compra el silencio, se compra la asistencia.

No podemos permitir que el dinero y el poder callen a las víctimas y sus familias.

La corrupción en Senasa ha causado dolor y sufrimiento a miles de dominicanos.

No podemos dejar que el tiempo borre la memoria de los que han sufrido y han muerto por falta de atención médica.

Se calma el dolor con la prontitud en los servicios, no con espacios pagados.

Las condolencias y los mensajes de condolencias no satisfacen ni reviven al difunto.

Se necesita una acción inmediata para restablecer la justicia y garantizar que los servicios de salud sean accesibles y de calidad para todos.

Papel del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Es el CMD el que tiene el deber sagrado de velar por la salud de la población nacional.

En este momento es fundamental que asuma un papel protagónico en la lucha contra la corrupción y la negligencia en Senasa.

Se es cómplice no por participar, pero sí por callar, o desplazarse.

-Debe exigir activamente una investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos.

-Apoyar a los médicos y profesionales de la salud que han denunciado irregularidades.

-Trabajar en conjunto con las autoridades para implementar medidas efectivas para prevenir la corrupción y garantizar la calidad de los servicios de salud.

Exigir:

-Una investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos.

-Sanciones justas judiciales, pero efectivas para los responsables.

-Reestructuración de Senasa para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos.

-Supervisión gerencial exhaustiva periódica y publicable, con libertad de libre acceso

-Atención médica oportuna y adecuada para todos los dominicanos.

¡Hoy, no más silencio! ¡No más impunidad!

Es hora de que el pueblo dominicano se una para exigir justicia y transparencia en la gestión de la salud.

La salud es un derecho, no un negocio.

Usted como médico, como ciudadano, como paciente, comparta esta denuncia y únase a la lucha por la justicia y la transparencia en Senasa.

(El autor es médico y docente universitario).