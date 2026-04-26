¿Qué hacer si te detiene un agente de tránsito en RD? Lo que dice la ley

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Si un agente de tránsito te detiene en República Dominicana, la Ley 63-17 establece que debes identificarte, mostrar tus documentos y respetar el procedimiento sin caer en confrontaciones. La normativa garantiza tus derechos como conductor, pero también fija obligaciones claras para evitar sanciones.

Documentos obligatorios

Licencia de conducir vigente.

Matrícula del vehículo.

Seguro obligatorio.

En caso de transporte público o de carga, permisos adicionales según la actividad.

Procedimiento según la Ley 63-17

El agente debe identificarse y explicar la razón de la detención.

Opinión Incautaciones y desprotección TAHIRA VARGAS GARCÍA

El conductor está obligado a mostrar sus documentos y permitir la inspección del vehículo si se requiere.

Si se detecta una infracción, el agente debe emitir un acta o multa oficial, nunca recibir dinero en efectivo.

El ciudadano tiene derecho a impugnar la multa ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) o en los tribunales correspondientes.

Derechos del ciudadano

No se puede retener tu licencia ni tu vehículo sin una causa legal justificada.

Tienes derecho a recibir un trato respetuoso y a que el procedimiento se realice sin abuso de autoridad.

Puedes solicitar que la actuación quede registrada en el sistema oficial de infracciones.

Sanciones más comunes

No portar licencia o matrícula: multa y posible retención del vehículo.

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas: suspensión de licencia y sanciones penales.

Exceso de velocidad o irrespeto a señales: multas económicas y puntos en la licencia.

Uso del celular al conducir: sanción monetaria y reducción de puntos.