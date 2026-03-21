Incautaciones y desprotección

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El tránsito vehicular en la República Dominicana tiene prácticas continuas de infracciones por todo tipo de vehículos en el ámbito nacional. La Digesett (2026) registró una alta tasa de infracciones con 2.35 millones de multas en el año 2025. El 58.8% de estas infracciones se vinculan a factores que comprometen la seguridad vial impregnando inseguridad en la convivencia urbana.

El Intrant ha desarrollado desde 2022 distintos programas basados en la imposición de multas, infografías e imágenes dirigidas a generar cambios en ese escenario.

Uno de ellos “Parquéate bien RD” se ejecuta en sectores del Polígono Central del Distrito Nacional, realiza acciones que someten a riesgo a las personas conductoras con la incautación de sus vehículos sin aviso.

Las personas propietarias o no de los vehículos quedan en la incertidumbre, creían contar con su vehículo para movilizarse, pero, está desaparecido, desconocen sus causas y ubicación. Una grúa retira el vehículo “supuestamente mal parqueado”, quien lo conduce, al salir hacia el lugar que lo colocó, no lo encuentra. No tiene ningún conocimiento sobre el destino de su vehículo (si se lo robaron o se lo llevaron en una grúa) y con ello se queda sin posibilidad de movilizarse y sin saber donde está el mismo. No hay ninguna indicación escrita ni digital sobre el retiro del vehículo ni una preparación previa sobre esta acción.

La incautación de vehículos parqueados en la vía pública somete a las personas a riesgos y vulnerabilidades tomando en cuenta la diversidad de perfiles de personas como son: personas con condiciones de discapacidad, adultas mayores, mujeres con recién nacidos, mujeres embarazadas y/o con varios niños-niñas y jóvenes.

Todas estas personas quedan desprotegidas ante el retiro de su vehículo y corren riesgos de: atracos, acoso, impactos en su condición de salud, integridad física y emocional.

Junto al riesgo de la desprotección por no contar con mecanismos de movilización se encuentra la diversidad de posibles situaciones respecto a: dejar carteras, celulares, laptop, alimentos de bebé, materiales escolares, medicamentos, entre otros.

Un programa dirigido a mejorar la seguridad vial, como es el caso de “Parquéate Bien RD”, puede desvirtuarse e incrementar la inseguridad y desprotección de personas vulnerables y su exposición a riesgos.

Se debe revisar la medida de incautación de vehículos y sustituir por aquellas que tengan un impacto real en cambios de conductas sin afectar la protección y seguridad de las personas.

La imprudencia y violencia presente en la convivencia urbana y social requiere de procesos de educación ciudadana que no se limiten a acciones dispersas, sino que sean parte de una trama social y territorial efectiva.