Tecnología e innovación expresadas en la Feria Agropecuaria 2026

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El interés porque la forma de producir en los campos de la República Dominicana cambie hacia procesos más tecnológicos e innovadores se siente en la mayoría de los estands de la edición 38 de Feria Agropecuaria 2026, que se desarrolla desde el jueves en la Ciudad Ganadera en el Distrito Nacional.

La tecnología en maquinarias e innovaciones en las mismas están de manifiesto en esta nueva celebración del campo dominicano.

¿Cómo se produce mejor? ¿En qué forma y más amigable para el medio ambiente se produce? Es lo que los visitantes aprecian desde que pisan los terrenos de la Ciudad Ganadera, que acogerá la feria durante 11 días.

Temas como el de la energía solar, para el ahorro y sostenibilidad energética y la mecanización de la tierra para hacer mejores cortes de este recurso, asoman en cada esquina.

Drones gigantescos, tractores y camiones modernos invitan a conocer los nuevos procesos de cultivar la tierra, que ya ha avanzado hacia nuevos parámetros de producción, donde el país no se puede quedar rezagado, ya que es potencia de exportación de bienes de muchas naciones.

“El campo dominicano, para lograr niveles de eficiencia más elevado, debe necesariamente contar con tecnología e innovación y e lo que hemos intentado llevar en esta nueva edición de la feria”, indicó Maite Mallén, parte de la organización de la feria.

Agregó que se busca efientizar las manualidades que se usan en el campo para desarrollarla de forma diferente, en la recogida de vegetales y otros productos.

“Ya el campo no es igual. los proceso de producción han cambiado bastante y nosotros como país tenemos que adaptar todas estas tecnología para que el sector siga siendo competitivo. Producimos mucho, entonces cada vez tenemos que hacerlo mejor y con más calidad”, dijo un representante de una empresa que expone maquinarias en la feria.

En su discurso como nuevo ministro de Agricultura, al igual que en la inauguración de la feria, Oliverio Espaillat destacó la necesidad de la modernización de los procesos de producción de bienes en los campos dominicanos. En la 38 edición de la Feria Agropecuaria 2026 participan 150 empresas nacionales y extranjeras. La feria contempla además charlas, concursos y conferencias.