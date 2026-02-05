Temblor de tierra causa pánico en Pedernales

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Un temblor de tierra se registró la madrugada de este jueves tanto en la provincia de Pedernales como en el vecino país Haití.

Según testimonios, el sismo ocurrió pasadas las tres de la madrugada y provocó pánico entre residentes que lograron sentirlo dentro de sus viviendas.

Otras personas afirmaron no haber percibido el fenómeno, debido a que se encontraban dormidas al momento del evento.

Hasta ahora, las autoridades locales de la Defensa Civil no han informado sobre personas afectadas ni daños estructurales, aunque no se descarta que algunas edificaciones pudieran presentar grietas leves.