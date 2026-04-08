Por tercera vez designa nombrar Freddy Beras Goico avenida Hípica

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Por tercera ocasión, ayer en dos lecturas consecutivas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que designa con el nombre “Freddy Beras Goico” la avenida Hípica del municipio de Santo Domingo-

Este proyecto de la autoría del diputado Heriberto Aracena, de la provincia Santo Domingo, del Partido Fuerza del Pueblo, ha sido enviado en tres ocasiones al Senado de la República donde ha perimido por falta de aprobación por parte de este cuerpo legislativo.

La Cámara de Diputados también aprobó la resolución aprobatoria del acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado el 2 de octubre de 2023, iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, y que había sido sancionada por el Senado de la República.

Del mismo modo, esta ala del Congreso Nacional aprobó la resolución de la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, del 7 de diciembre de 2022, firmada en la República Dominicana el 27 de septiembre de 2024.

La resolución fue enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y ya había sido sancionada por el Senado.

De igual modo, la CD aprobó resolución mediante el cual se otorga un reconocimiento por su labor a la Fundación Neyba-Usa, Inc. A solicitud del diputado Juan Bolívar Cuevas Davis, de esa localidad.

En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados, aprobó un grupo de resoluciones internas sometidas por legisladores en las que solicitan del Poder Ejecutivo obras para sus respectivas localidades que consideran de vital importancia.