Otro frente frío

Todas las regiones tendrán aguaceros

Producto de una vaguada, un nuevo sistema frontal, la humedad y efectos locales.

Aguaceros dispersos, que podrían ser locales y moderados con ráfagas de viento tocarán desde la madrugada zonas de todas las regiones. Son producto de una vaguada, un nuevo sistema frontal, la humedad y efectos locales.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) predijo impactarán el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Samaná, Barahona, Pedernales, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Santiago, La Vega y San Juan.

Vaticina un ambiente cálido pero el fin de semana llegará un nuevo sistema frontal. Recomienda no navegar en la costa Atlántica desde Cabo San Rafael hasta Cabo Cabrón y en la Caribeña desde isla Beata hasta Paraíso por olas altas.

