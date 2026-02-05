Las legumbres, de la modestia.....¡a la excelencia!

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Valladolid será este 10 de febrero sede del Día Mundial de las Legumbres 2026, un evento internacional que se celebra este año bajo el lema “Legumbres, de la modestia a la excelencia”, que refleja el vuelco que han experimentado todas las leguminosas en nuestra dieta.

Las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas que se cultivan tanto para consumo humano como animal. Los frijoles, los garbanzos, las alubias, las lentejas o los guisantes son los tipos de legumbres más conocidos y consumidos, pero existen diversas variedades más en todo el mundo que aportan, todas ellas, grandes beneficios desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y la biodiversidad.

Destacan por su alto contenido en proteína vegetal y fibra, su larga vida útil, su estabilidad de precios y su contribución a una dieta saludable y equilibrada por lo que constituyen uno de los pilares de la alimentación humana. De ahí que desempeñen un papel estratégico en los objetivos de la FAO para garantizar una nutrición adecuada y avanzar en el reto de conseguir 'hambre cero'.

Son un alimento fundamental en una dieta saludable por su alto contenido en fibra, proteínas vegetales, vitaminas (B, C, E) y minerales (hierro, magnesio, zinc,...