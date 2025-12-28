Tormenta Melissa y temblores: por qué República Dominicana enfrentó fenómenos fuertes en 2025

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El 2025 ha sido un año intenso. En buen dominicano, “ha dado mucha agua a beber”. El huracán Erín, la tormenta Melissa, temblores que han sacudido distintos puntos del país y episodios de clima extremo han marcado la agenda nacional.

Y, aunque el país no registró más eventos de los previstos, sí enfrentó fenómenos mucho más fuertes, más húmedos y más capaces de causar impactos aun sin tocar territorio dominicano.

El peso de la temporada: Melissa y Erín

El ingeniero y meteorólogo superior Saddan Font-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), explicó a Hoy que en 2025 la República Dominicana registró dos eventos atmosféricos relevantes asociados a ciclones tropicales: los huracanes Melissa y Erín.

Ninguno impactó directamente el país, pero ambos generaron oleaje peligroso, bandas nubosas extensas y lluvias significativas, sobre todo Melissa, que se convirtió en el sistema más influyente del año.

Melissa, la tormenta que dejó huella

Aunque pasó lejos de nuestras costas, Melissa se transformó luego en un poderoso huracán que golpeó a Jamaica y Cuba, dejando pérdidas millonarias. Para la República Dominicana, fue un evento “a distancia”, pero con efectos de un sistema cercano.

Montero explica que Melissa fue un ciclón excepcionalmente intenso y energético, que:

Alcanzó categoría 5,

Presentó un proceso de rápida intensificación (ciclogénesis explosiva),

Y mantuvo vientos extremadamente fuertes por horas prolongadas.

Sus bandas externas, amplias y persistentes, dejaron lluvias extraordinarias en el país:

Polo, Barahona: 737 mm

Centro de los Héroes (DN): 507 mm

Santo Domingo Este: 453 mm

“Esa combinación de intensidad, duración y amplia circulación la convirtió en el sistema que más aportó al incremento del ACE en la temporada 2025”, detalló el experto.

Por qué se fortaleció tanto Melissa

Mapa de las lluvias de MelissaFoto cedida al HOY por Saddan Font-Frías Montero

De acuerdo con Montero, el Atlántico tropical presentó anomalías cálidas significativas durante la temporada 2025, con temperaturas por encima del promedio histórico.

Ese océano más caliente permitió: una intensificación rápida, huracanes fuertes por más tiempo y mayor humedad disponible.

Anomalías de temperaturas oceánicas en 2025Foto cedida al HOY por

“Estas condiciones son consistentes con los patrones que se observan en un clima más cálido”, subrayó.

Las zonas más afectadas en RD

Aunque Melissa no tocó tierra, sus bandas externas interactuaron con la orografía dominicana y generaron lluvias extremas en:

Suroeste (Polo, Barahona): inundaciones urbanas y rurales.

Gran Santo Domingo: crecidas de cañadas, árboles caídos e inundaciones.

San Cristóbal: crecidas y acumulados intensos.

“La data confirma una tendencia hacia lluvias más intensas asociadas a ciclones más energéticos, incluso cuando no impactan directamente al país”, dijo Montero.

Lo observado en 2025

Ciclones más fuertes, aunque no necesariamente más numerosos.

Rápida intensificación más frecuente.

Mayor volumen de lluvia en menos tiempo, sobre todo en zonas urbanas y montañosas.

Lluvias en octubreDatos ofrecidos al HOY por Saddan Font-Frías Montero

Un comportamiento que coincide con estudios internacionales sobre huracanes más húmedos e intensos en un planeta más cálido.

¿Hubo más eventos en 2025?

No, pero fueron más intensos.

Montero explica: “En vez de múltiples sistemas débiles, tuvimos pocos ciclones, pero con gran capacidad para producir lluvias extremas y oleaje anómalo”.

Entre las causas:

Temperaturas del mar más cálidas que el promedio.

La transición de El Niño de fase Neutral hacia La Niña que reduce la cizalladura del viento.

Una atmósfera con mayor contenido de humedad.

Estado del fenómeno de la niñaFoto cedida al HOY por Saddan Font-Frías Montero

Los temblores más fuertes de 2025

Mientras el país lidiaba con lluvias y oleaje, la tierra también estuvo activa. La actividad sísmica sí fue superior a la de 2024.

Ramón Delanoy, director de la Oficina Nacional de Sismología de la UASD.

El director de la Oficina Nacional de Sismología de la UASD, Ramón Delanoy, explicó que en 2025 se registraron 3,971 sismos, frente a los 3,652 del año anterior.

Distribución

48 sismos mayores a 4.0

82 entre 3.5 y 4.0

668 entre 3.0 y 3.5

2,701 entre 2.0 y 3.0

472 menores de 2.0

Tres fallas destacaron: Ocoa, Septentrional y Canal de la Mona.

De los sismo más importantes:

Enero, magnitud 5.5, localizado a 6.5 km al ESE de Las Terrenas, Samaná

Profundidad: 118 km

Latitud 19.288 / Longitud -69.486

Sismos registrados en 2025, los más importantes están en rojo.Foto cedida al HOY por Ramón Delanoy.

En total, 11 sismos fueron los más fuertes del año, y se sintieron en Miches, Isla Catalina, Monte Plata, Sabana Larga, Villa Isabela, Puerto Plata, Las Terrenas, entre otros.

Lo que viene en diciembre

Mientras el país se enfoca en Nochebuena, Santa Claus y los bombillitos, la atmósfera marca otro ritmo. Diciembre abre oficialmente la temporada frontal.

El meteorólogo Cristopher Florian explicó a Hoy que durante este mes comienzan a entrar sistemas de frente frío.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

Cristopher Florian: “Diciembre se caracteriza por el inicio de la temporada frontal, donde comienzan a afectar al país los sistemas frontales, específicamente frentes fríos”

¿Qué provocan?

Un frente frío desplaza aire cálido y genera: gran nubosidad, lluvias frecuentes y un ambiente fresco típico del Atlántico norte.

Entre las provincias que más lo sentirán se encuentran: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, así como Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

Además, estos sistemas traen temperaturas más bajas y agradables, como las ya experimentadas tras el cierre de la temporada ciclónica.

“En este inicio de temporada frontal, estas temperaturas son capaces de descender hasta los 5 °C, e incluso llegar a –0.3 °C”, comentó Florian.

Las zonas tradicionalmente más frías del país -Valle Nuevo, Constanza y Alto Bandera- serán las protagonistas del descenso térmico.