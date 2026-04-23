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Dos personas heridas y un afectado con golpes menores fue el resultado de un choque múltiple que involucró a unos cuatro motorizados en la avenida Núñez de Cácerez, esquina Font Bernard, en el sector San Gerónimo, en el Distrito Nacional.

Mientras el periódico Hoy hacía un recorrido para conocer las impresiones de la ciudadanía sobre el comportamiento de los motoristas, varias personas resultaron afectadas luego de que unos cuatro motores que se desplazaban en dicha arteria vial chocaran entre sí, todos los afectados eran pasajeros.

Dos pasajeros heridos por choque múltiple de motoristas en San Gerónimo

Las personas heridas son son Kenia Ramos Hernández, Rosmery José Piccini y un señor sobre el que se desconoce su identidad, debido a que fue trasladado a un centro de salud de inmediato por la gravedad de las heridas en su cuerpo. Este diario supo que el caballero presentaba una fractura en la parte posterior de la cabeza.