Tragedia en La Romana y Baní: saldo de víctimas y cómo ocurrieron los accidentes

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Al menos cuatro personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas la noche de este domingo a causa de dos accidentes de tránsito ocurridos por separado en las regiones Este y Sur de la República Dominicana.

El primer suceso se registró en La Romana, en la Autovía del Este, en sentido Este–Oeste, específicamente en el retorno del kilómetro 10 de Cumayasa, sector El Hoyo. En el hecho estuvo involucrado un autobús marca King Long que transportaba al menos 19 pasajeros de nacionalidad canadiense, resultando dos mujeres fallecidas y 17 personas lesionadas.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la ciudad, entre ellos la Clínica Canela I, Clínica Canela II, Central Romana, Clínica Coral, Clínica Dr. Logroño y el Hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo (Hospital Fiallo), donde reciben atenciones médicas.

El conductor del vehículo fue identificado como Juan Pablo Villa Cuevas, quien figura entre los heridos. De acuerdo con la información ofrecida por las autoridades, al chofer se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo.

Accidente en La RomanaFuente externa

Entretanto, en el segundo evento estuvieron involucrados tres vehículos y ocurrió en la Autovía Circunvalación de Baní, específicamente a la altura del distrito municipal Paya, en el punto conocido como “punto cero”, en la entrada de dicha vía.

Como resultado del choque, dos hombres perdieron la vida, mientras que otras seis personas resultaron heridas. Los heridos fueron asistidos por los organismos de emergencia y trasladados a distintos centros de salud, donde reciben atenciones médicas.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ambos accidentes ocurrieron prácticamente a la misma hora, alrededor de las 8:00 p.m., y se encuentran bajo investigación para determinar las circunstancias en que se produjeron.