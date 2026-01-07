Tragedia en Zambrana-Cotuí: adolescente es encontrada muerta en su hogar

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Zambrana, Cotuí. Una adolescente fue encontrada muerta ayer en la comunidad de Tocoa, del distrito municipal de Zambrana-Cotuí.

El cadáver de la menor Angelina De Aza Matías fue encontrado por un hermano de la menor en la humilde vivienda.

Tan pronto se percataron de la tragedia, los familiares reportaron el hecho a las autoridades policiales y estos llegaron al lugar, próximo a las 3:00 PM de ayer, acompañados de la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Zoila María Gutiérrez, y la doctora Ana María Jerez, médico legista de Sánchez Ramírez.

Tras examinar y levantar el cadáver de Angelina, las autoridades determinaron que esta murió a causa de asfixia por ahorcamiento.

El cuerpo de la adolescente fue enviado a la unidad de patología forense del Hospital Regional San Vicente de Paul, en San Francisco de Macorís, donde le realizaron una autopsia.

La muerte de la niña enlutece a familiares y vecinos de la comunidad de Tocoa, quienes elevaron una plegaria al divino creador del universo para que se apiade de su alma y la reciba en su santo reino.

Angelina recibirá cristiana sepultura hoy a las 12:00 del mediodía en el cementerio distrital de Zambrana.

Las autoridades policiales y judiciales de Sánchez Ramírez continuarán las investigaciones relacionadas con la tragedia ocurrida en la comunidad agrícola de Tocoa.