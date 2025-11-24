Tres jóvenes mueren en accidente tránsito y otro resultó herido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tres jóvenes perdieron la vida cuando la motocicleta en que viajaban fue impactada por un automóvil, cuyo conductor resultó herido, aunque abandonó el lugar. El siniestro ocurrió en la carretera Benerito-San Rafael de Yuma–Bayahibe, La Altagracia.

Anoche, las autoridades no habían identificado a ninguno de los cuatro involucrados.

Testigos contaron que el choque registrado a las 11:00 de la noche fue de tal magnitud, que los tres hombres murieron en el acto.

La tardanza de las autoridades en levantar los cadáveres provocó un taponamiento de vehículos.

Un médico legista, agentes de la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre, unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, Defensa Civil de La Romana y otros organismos de socorro acudieron al sitio para coordinar el levantamiento de los cuerpos y recopilar información.

Las autoridades informaron que el caso está bajo investigación para determinar las causas.

Los accidentes de tránsito en el este son frecuentes, sobre todo, los fines de semana. Las carreteras son definidas peligrosas y los munícipes llaman a las autoridades a intervenirlas y a fomentar campañas de socialización.

La región es, además, visitada por elevada cantidad grande de turistas, por lo que las comunidades enfatizan en la necesidad de mayor prevención, lo mismo que en todo el país, porque las muertes por esa causa aumentan de forma alarmante, lo que genera preocupación.