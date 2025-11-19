Tribunal extingue acción penal contra Argenys Junior Tejeda Féliz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo, declaró la extinción de la sanción penal en el caso seguido contra el ciudadano Argenys Junior Tejeda Féliz, acusado por el Ministerio Público de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, el tribunal, presidido por la magistrada Mercedes A. Sena Cuevas, ordenó “la restitución del ejercicio y goce de todos los derechos cívicos, civiles y políticos, que le fueron inhabilitados por motivo de la condena durante la duración del proceso, ordenando a las autoridades civiles, militares y policiales el retiro de cualquier tipo de fichaje o casillero que afecte sus derechos, así como proceder al levantamiento de cualquier medida que le impida salir dentro o fuera del país, por el hecho de haber prescrito la condena”.

La solicitud de extinción de la pena fue interpuesta por el abogado del imputado, Luis Aníbal López Jiménez.

Sobre el caso

Tejeda Féliz fue detenido junto a otra persona en agosto de 2013 por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en el municipio de Boca Chica, presuntamente mientras tenía en su poder cuatro paquetes de una sustancia blanca, que se presumió era cocaína, ocultos en un cajón de bocina colocado en el baúl del vehículo en el que se transportaban.