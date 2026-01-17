Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) reveló que investigará las circunstancias del escape de dos hombres de nacionalidad haitiana, que se lanzaron de un camión institucional ayer jueves, durante un operativo de interdicción migratoria, y que fue difundido y viralizado a través de redes sociales.

La institución señaló que ha dispuesto sanciones disciplinarias contra los responsables del equipo de interdicción actuante, debido a que al momento de la operación no se estaba custodiando adecuadamente el camión involucrado.

“La DGM está tomando medidas para corregir estas debilidades mediante el entrenamiento del personal, supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación y la renovación de la flota vehicular, lo que se está haciendo de manera paulatina por el costo de este proyecto, con el cual se pretende garantizar una mayor seguridad durante los operativos de interdicción migratoria”. indicó Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración.

A través de un comunicado, la DGM sostuvo que el camión forma parte de la antigua flota institucional "y no cuenta con todas las medidas de seguridad recomendadas para el traslado de detenidos", a diferencia de las unidades adquiridas en abril del 2025, cuando el presidente Luis Abinader entregó 50 camiones y 8 autobuses a la DGM, como parte del fortalecimiento de las operaciones de control migratorio y elevando a 118 unidades la flotilla destinada a estas labores.