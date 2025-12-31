Turistas satisfechos con la alta seguridad afirman tiene Sosúa

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Grupos de visitantes extranjeros destacaron que están seguros gracias a la presencia de agentes policiales, incluidos de la Policía Turística que patrullan en las calles y sectores de este municipio.

Incluso, los turistas a cada instantes proceden a tomarse fotos en compañía de los encargados de la seguridad estatal que prestan servicios en esta comunidad de la Novia del Atlántico en la costa Norte.

Testimonios recogidos entre esos extranjeros dan cuenta del nivel de vigilancia que les genera una sensación de confianza, en lo relativo a otros destinos que han visitado en la región del Caribe.

Estos comparan a Sosúa con ciudades organizadas en otros países donde la seguridad pública es “visible y efectiva”.

Resaltaron además la actitud cercana, amigable y de confianza de los agentes policiales asignados a proteger a los turistas, los cuales no solo mantienen el orden, sino que proceden a interactuar con cada extranjero, al punto de que permiten tomarse fotos con los policías en labor y comparten una sonrisa, un gesto que calificaron como positivo y determinante para su buena experiencia en este destino.

Esta percepción refuerza la imagen de este municipio turístico en materia de seguridad ciudadana y de trato humano exquisito en favor del visitante, extranjero o nacional, lo que combina para que sea ofrecido un entorno favorable para el que llega y los habitantes en este pueblo.

Las fiestas navideñas que arrancan desde temprano de diciembre y acaban a principios de enero, atrae a visitantes de múltiples destinos a este lugar que imanta con su belleza, el color de las aguas de sus playas, sus ríos, la oferta de turismo de montañas y el encanto de los establecimientos citadinos. Una mezcla apetecible.