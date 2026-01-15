UASD tocará retos cooperativismo

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la realización del seminario “El Sistema Cooperativo Dominicano: Políticas Públicas, Marco Jurídico Legal y Desafíos Actuales”, q los días 6 y 7 de febrero en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Una información indica que el encuentro contará con la participación de entidades y actores del cooperativismo, y de especialistas del sistema legislativo, quienes aportarán propuestas y soluciones orientadas a fortalecer la función social del cooperativismo y a promover una mayor justicia social en la economía dominicana.

La información fue ofrecida por Fernando Peña, director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD), quien detalló que también se abordarán los procesos de las reformas del sistema cooperativo y diversas propuestas de ley existentes que puedan ser encaminadas a las cámaras legislativas, con el fin de fortalecer el marco normativo, garantizar mayor transparencia y promover un desarrollo más inclusivo del sector.

Dijo que el encuentro prevé incorporar la participación de especialistas nacionales e internacionales, así como de 100 representaciones de la región, con el objetivo de aportar ideas para elevar las bases cooperativas.