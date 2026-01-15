Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Seminario

UASD tocará retos cooperativismo

Entidad reafirmó el compromiso de como el cooperativismo es una fuerza social y económica que debe ser tomada en cuenta

Fernando Peña.

Fernando Peña.

Olga Vergés
Publicado por
Olga Vergés

Creado:

Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la realización del seminario “El Sistema Cooperativo Dominicano: Políticas Públicas, Marco Jurídico Legal y Desafíos Actuales”, q los días 6 y 7 de febrero en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Una información indica que el encuentro contará con la participación de entidades y actores del cooperativismo, y de especialistas del sistema legislativo, quienes aportarán propuestas y soluciones orientadas a fortalecer la función social del cooperativismo y a promover una mayor justicia social en la economía dominicana.

La información fue ofrecida por Fernando Peña, director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD), quien detalló que también se abordarán los procesos de las reformas del sistema cooperativo y diversas propuestas de ley existentes que puedan ser encaminadas a las cámaras legislativas, con el fin de fortalecer el marco normativo, garantizar mayor transparencia y promover un desarrollo más inclusivo del sector.

Dijo que el encuentro prevé incorporar la participación de especialistas nacionales e internacionales, así como de 100 representaciones de la región, con el objetivo de aportar ideas para elevar las bases cooperativas.

Sobre el autor
Olga Vergés

Olga Vergés

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

tracking