Ulloa exige Policía profesional y régimen de consecuencias

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, declaró que la Policía Nacional fue identificada por la ciudadanía como la institución que menos respeta los derechos humanos.

Se expresó en esos términos, al citar los resultados presentados del Informe Nacional de Derechos Humanos en República Dominicana 2025, elaborado por organismo, el año pasado.

Asimismo, consideró que la reforma policial no se trata únicamente de incorporar nuevas tecnologías o mejorar condiciones salariales, sino, de fortalecer la profesionalización del cuerpo policial y garantizar que su actuación esté plenamente alineada con la Constitución y el respeto a los derechos humanos.

Ulloa expuso a HOY la oficina del Defensor del Pueblo ha planteado diversas medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación policial, entre ellas, la implementación de cámaras corporales (bodycams), cámaras en los vehículos policiales, sistemas de geolocalización (GPS) y una bitácora digital de las intervenciones policiales.

Sostuvo que la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH) 2025 reveló que el 50 % de las personas consultadas considera que la Policía Nacional es la institución que menos respeta los derechos fundamentales, lo que constituye un indicador relevante sobre la percepción ciudadana respecto al comportamiento institucional en materia de derechos humanos.

“Esta valoración se produce, además, dentro de un contexto más amplio de desconfianza hacia las autoridades públicas, ya que una parte importante de la población también identifica a las autoridades políticas —incluidos los partidos políticos y la Presidencia de la República— como actores vinculados a vulneraciones de derechos”, opinó.

Precisó que el informe señala que la percepción ciudadana puede explicarse, en parte, por la relación cotidiana que tiene la ciudadanía con la autoridad policial, particularmente, en ámbitos relacionados con derechos fundamentales como la integridad personal, libertad y el libre tránsito.