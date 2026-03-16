Lo último del robo a joyería Popi Oro: acusados se culpan entre sí y la gran preocupación del propietario

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El millonario robo en la joyería Popi Oro, ubicada en Cristo Rey, sigue sin resolverse: el oro continúa desaparecido, los acusados se culpan entre sí y crece la preocupación del propietario, quien insiste en que los demás implicados se entreguen y revelen el paradero de las prendas.

A continuación una actualización sobre lo último del asalto:

Declaraciones de implicados

“Yo nada más hice el favor, yo compré un carro y ya”, declaró Hensy Joel Reynoso Abreu. Según el propietario, Abrahan Corporán Merbournes (Popi Oro), Reynoso era cliente del negocio y fue quien “computó” a Alex Bronx para planificar el asalto.

Por su parte, Juan Alexander Gálvez Marte aseguró que “el que sabe es Hensy”.

El abogado de la víctima, Randy Banks, confirmó que uno de los implicados se entregó. “Se entregó uno, alias ‘El Mocho’. Nuevamente le hago un llamado a los otros responsables que están vinculados a este hecho delictivo. Entréguense, para que den declaraciones y digan dónde está el oro”, expresó.

La gran preocupación de Popi Oro

El propietario reiteró que su principal preocupación es recuperar lo robado.

“Uno no gana nada con que los maten o estén presos; hay que dar con el paradero de ese oro, ya que hay una parte mía y otra que uno la coge a consignación de los suplidores para pagarla”, sostuvo.

Detalló que la deuda con suplidores asciende a unos 15 millones de pesos, mientras que las pérdidas propias rondan los 40 millones.

“Nada más no es un entramado de las personas que andaban en el vehículo; es algo que fue planeado por varias personas”, agregó.

Lo robado, según el Ministerio Público

Entre los objetos sustraídos figuran:

Aproximadamente 1,340 gramos de oro de 14 quilates tipo Ice Chain

Cadenas de distintos diseños con un peso superior a los 5,000 gramos

RD$300,000 en efectivo

Huida y evidencias

Tras cometer el asalto, los implicados escaparon en un Mitsubishi Endeavor, que luego chocaron contra un árbol en las proximidades de la calle Paseo de los Reyes Católicos, cerca del destacamento policial El Caliche, donde abandonaron el vehículo.

Durante el levantamiento, la Policía Científica recolectó casquillos de distintos calibres, cadenas de color amarillo, un cargador para pistola Glock calibre .40 con cápsulas, exhibidores de joyería, máscaras, pasamontañas, una mandarria y otras herramientas utilizadas en el robo.

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad dentro del establecimiento y en sus alrededores, cuyas imágenes fueron incorporadas a la solicitud de medida de coerción.

Las investigaciones también establecen que Gálvez Marte coordinaba la ejecución del asalto desde el Centro de Privación de Libertad de La Victoria mediante teléfonos móviles, ocupados posteriormente en un allanamiento.

Arrestos y medidas solicitadas

Hensy Yoel Reynoso Abreu fue arrestado la tarde del miércoles 11 de marzo de 2026, cuando salía del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional tras ser interrogado nuevamente.

Su defensa desistió de un recurso de habeas corpus que buscaba su libertad durante una audiencia en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Reynoso Abreu en el CCR Najayo-Hombres, en San Cristóbal, por razones de seguridad, debido a que parte de la estructura criminal opera desde La Victoria.

Para Juan Alexander Gálvez Marte, el órgano persecutor pidió traslado al nuevo centro penitenciario Las Parras, en San Antonio de Guerra, por su mayor nivel de seguridad y para evitar la comisión de nuevos delitos.

El caso fue calificado jurídicamente como violación a los artículos 265, 266, 379 y 381 del Código Penal Dominicano, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.

Prófugos

Bajo coordinación del Ministerio Público continúan las labores de búsqueda de los demás involucrados:

Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”; Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”; Deiby (a) “Deiby el Sicario”; Lenin; “El Mocho”; “El Grande” y/o “El Cojo”; y Justin Guerrero (a) “El Boricua”.