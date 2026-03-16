Frente Amplio realiza conferencia Estrategia Electoral - Organización Partidaria y marca inicio de la Jornada Nacional de Afiliación

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Con el objetivo de fortalecer la organización política y preparar el trabajo electoral en todo el territorio nacional, el Frente Amplio realizó la conferencia “Estrategia Electoral y Organización Partidaria”, actividad que marca el inicio de la Jornada Nacional de Afiliación del referido partido político.

La conferencia fue impartida por el especialista en estrategia política Manuel Moisés Montás Betances, quien cuenta con más de veinte años de experiencia en campañas electorales, gerencia de partidos y consultoría política. Durante su intervención, el expositor abordó herramientas y enfoques para mejorar el desempeño electoral de la organización política en el contexto dominicano.

En el desarrollo de la actividad se presentó la metodología de los siete pilares para la gerencia electoral integral, un modelo que abarca aspectos clave como estrategia, estructura organizativa, infraestructura, manejo de la información, diplomacia política, servicio a la comunidad y financiamiento. Según lo expuesto, estos elementos permiten articular de manera más eficiente el trabajo partidario, optimizando recursos y fortaleciendo la presencia territorial.

Asimismo, se destacó la importancia de definir objetivos políticos y electorales claros, promover la defensa del voto y realizar una selección inteligente de candidaturas en los distintos niveles de elección, desde el ámbito presidencial hasta el municipal.

Frente Amplio marca inicio de la Jornada Nacional de AfiliaciónFuente externa

Inicio de Jornada Nacional de Afiliación

En el marco del nuevo reglamento que inactiva el doble registro en los partidos y frena afiliaciones sin consentimiento, el partido político indico que esta conferencia forma parte de los esfuerzos de capacitación y fortalecimiento interno que acompañan el inicio de la Jornada Nacional de Afiliación, iniciativa orientada a ampliar la base militante, consolidar la estructura partidaria y dinamizar el trabajo político en todo el país.

La Jornada Nacional de afiliación, comenzará en el Gran Santo Domingo, e incluirá, jornadas de asambleas, conferencias, talleres, en municipios, distritos municipales y circunscripciones electorales.