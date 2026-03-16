Michael B. Jordan celebró su Óscar con una hamburguesa

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El actor estadounidense Michael B. Jordan se desplazó junto a su equipo hasta un restaurante de comida rápida tras conquistar su primer Óscar en la categoría de mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’.

Al acudir al local, firmó autógrafos a los trabajadores, se tomó fotos con la estatuilla en el local, saludó a las personas que se acercaron.

Todo el tiempo actuó normal y retiró su orden como un cliente más.

Las imágenes se volvieron viral.