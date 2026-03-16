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Michael B. Jordan celebró su Óscar con una hamburguesa

Todo el tiempo actuó normal y retiró su orden como un cliente más.

Michael B. Jordan

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El actor estadounidense Michael B. Jordan se desplazó junto a su equipo hasta un restaurante de comida rápida tras conquistar su primer Óscar en la categoría de mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’.

Al acudir al local, firmó autógrafos a los trabajadores, se tomó fotos con la estatuilla en el local, saludó a las personas que se acercaron. 

Todo el tiempo actuó normal y retiró su orden como un cliente más.

Las imágenes se volvieron viral.

Michael B. Jordan celebró su Oscar al Mejor Actor con una hamburguesa

Michael B. Jordan celebró su Oscar al Mejor Actor con una hamburguesa

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