Humilde
Michael B. Jordan celebró su Óscar con una hamburguesa
Todo el tiempo actuó normal y retiró su orden como un cliente más.
El actor estadounidense Michael B. Jordan se desplazó junto a su equipo hasta un restaurante de comida rápida tras conquistar su primer Óscar en la categoría de mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’.
Al acudir al local, firmó autógrafos a los trabajadores, se tomó fotos con la estatuilla en el local, saludó a las personas que se acercaron.
Todo el tiempo actuó normal y retiró su orden como un cliente más.
Las imágenes se volvieron viral.