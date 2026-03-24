Urbe llama a licitación para despejar margen Ozama, en La Lila, SDE

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), adscrita al Ministerio de la Presidencia, convoca a licitación del inicio de la segunda etapa del Proyecto de Recuperación de la Margen Oriental del río Ozama en el barrio Las Lilas, Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Un comunicado de prensa indica que esta fase contempla la protección del borde del río y la estabilización de suelos, sentando las bases para un proceso integral que transformará la ribera en un espacio seguro, ambientalmente sostenible y digno para sus comunidades.

El proyecto contempla intervenciones orientadas a la mejora integral del entorno urbano, incluyendo la adecuación de espacios, el fortalecimiento de infraestructuras existentes y la incorporación de elementos que contribuyan a la funcionalidad y uso del área, en línea con la misión de URBE de intervenir asentamientos humanos en zonas vulnerables.

Busca contribuir al saneamiento del Ozama y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, reafirmando el compromiso del Gobierno con la recuperación física, urbana y ambiental de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela.

Los interesados en retirar el pliego de condiciones deberán descargarlo de la página web de la institución www.urbe.gob.do o del Portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) www.comprasdominicana.gov.do. Las propuestas serán recibidas en sobres sellados el día 12 de mayo del presente año en horario de 8:00 am a 10 am, en formato físico en el Departamento de Compras y Contrataciones de URBE o en línea a través del Sistema Electrónico de Contratacioones Públicas (SEC.