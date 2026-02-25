Fundación asegura no es posible rescate ríos sin entidades

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El saneamiento de los ríos Ozama e Isabela y sus entornos no sería posible si las organizaciones y fundaciones comunitarias de los barrios del Gran Santo Domingo no son tomadas en consideración.

La advertencia es de la Asociación de Fundaciones de Saneamiento por el Reciclaje (Afunsarec) que lleva más de 20 años educando, retirando toneladas de residuos sólidos con el respaldo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

El espacio de organización de los barrios de las circunscripciones 2 y 3 del Distrito Nacional bañados por los ríos Ozama e Isabela, que desde hace 10 años trabaja en un plan integral alrededor de esos afluentes.

German Herra, coordinador de Afunsarec, resalta el decreto 531-25 que amplía el radio de acción en torno a los citados ríos a ser intervenido, ya que toma en cuenta sectores como la Puya, El Aguacate, La Lechuga perteneciente a la circunscripción 2 del Distrito Nacional que impactan al Isabela.

De igual modo, a sectores como La Zurza, Capotillo, Simón Bolíbar, Guley, Los Guandules, La Ciénaga, que corresponde a la circunscripción 3 del D.N., así como Las Malvinas, en Santo Domingo Norte, además de Las Lilas de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Sin embargo, deplora que este excluya a las organizaciones comunitarias con más de 20 años trabajando en la zona, pero incluye a entidades externas de promoción al medio ambiente, aunque no se opone a ello.

“Llevamos 20 años trabajando en lo que es el menejo, control y saneamiento de estos ríos, de donde eliminamos decenas de vertederos histórico de sus márgenes, en lo que tuvo que ver el presidente del período 2000-2004 de Hipólito Mejía y la Unión Eurupea con la creación de una comisión para trabajar en ese sentido”, subraya.

Recuerda que ahí nacieron cinco fundaciones comunitarias que pusieron en práctica el primer modelo de gestión de residuos sólidos que desintoxicó a estos afluentes con la recolección de toneladas de basura de los barrios que lanzaban los desperdicios directamente en sus cauces y cañadas.

Gilberto Santos, directivo de la entidad, precisa que cada mes estas fundaciones comunitarias retiran entre cinco y seis mil toneladas de residuos, que de no existir llegaría a los ríos y de ahí al litoral marino de Santo Domingo.

Solicita al presidente de la República y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incorporar a la Asociación de Fundaciones de Saneamiento por el Reciclaje al Gabinete para la recuperación de los ríos Ozama e Isabela, para portar con su experiencia en ese sentido. Sorprende que el actual mandatario Luis Abinader lo dejara fuera del gabinete.