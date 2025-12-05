Vaguada provocará chubascos dispersos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste provocarán chubascos dispersos desde la madrugada hacia La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que espera que en la tarde ocurran chubascos en San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y Santo Domingo.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas continuarán bajas, en especial durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día.

Meteorología indicó que en las zonas montañosas y sus valles habrá formación de nieblas o neblinas.

Para mañana sábado Indomet vaticina ocurrirán lluvias aisladas, débiles y de corta duración, en especial sobre la zona costera del noreste y sureste.