Vaguada provocará chubascos dispersos

Las temperaturas estarán bajas

Afectarán La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata

EMILIO GUZMÁN M.

La incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste provocarán chubascos dispersos desde la madrugada hacia La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que espera que en la tarde ocurran chubascos en San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y Santo Domingo.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas continuarán bajas, en especial durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día.

Meteorología indicó que en las zonas montañosas y sus valles habrá formación de nieblas o neblinas.

Para mañana sábado Indomet vaticina ocurrirán lluvias aisladas, débiles y de corta duración, en especial sobre la zona costera del noreste y sureste.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.

