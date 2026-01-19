El este y el norte con lluvias hoy temprano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana de hoy, podría llover en provincias como La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras.

En la tarde, hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones llegarían de forma pasajera hacia Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y Azua, producto de la incidencia del viento.

De acuerdo con el último informe, al final de la tarde en el Gran Santo Domingo también se podrían registrar ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados y pasajeros.

Indomet recomienda en toda la costa Atlántica y en un sector de la costa Caribeña desde isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a olas anormales.