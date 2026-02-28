Una vaguada traerá lluvias moderadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una vaguada provocará lluvias moderadas a fuertes, con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias del litoral caribeño, el noroeste, valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias ocurrirán en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, Independencia, Baoruco, San Juan, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Las temperaturas estarán calurosas debido al viento cálido del sureste.