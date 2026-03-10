Vaguada traerá lluvias a regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros dispersos, con tronadas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo predictor del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por una vaguada y que iniciarán en la mañana en sectores de Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y que en la tarde se extenderán a Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Santo Domingo.

En las costas Atlántica y la Caribeña, recomienda a operadores de pequeñas y medianas embarcaciones estar en puerto, por vientos fuertes y olas anormales.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta amarilla para San Cristóbal, Santo Domingo y para el Distrito Nacional, y verde para La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná y Monte Plata.